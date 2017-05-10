«بوينج»: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر للطيران2017-05-10 11:53:05
تعد سياتل واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية فى صناعة الطائرات فهى فهى تحتضن أكبر مصانع تصنيع الطائرات لشركة بوينج بطرازاتها المختلفة والتى تحرص معظم شركات الطيران العالمية على أن يكون من بين أسطولها الجوى.
ومن هنا كانت العلاقة الوثيقة التى تربط شركة مصر للطيران وبوينج والتى تمتد لنحو 50 عاما من التعاون فى مجال شراء الطائرات والصيانة والتدريب ومؤخرا تم عقد صفقة طائرات جديدة بين مصر للطيران وبوينج وعددها 9 طائرات من طراز 737/800 بقيمة 864 مليون دولار.. وخلال الأسبوع الماضى وصلت ثالث طائرة جديدة لمصر للطيران والتى شهد وصولها طابعا خاصا فى استقبالها كما يقول صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لأنها وصلت متزامنة مع احتفال الشركة بعيدها ال85 حيث تم تزيينها بشعار جديد يواكب الحدث وفقا للألوان الخاصة بمصر للطيران وطبقا للمعايير العالمية.. وبوصول طائرة جديدة من هذا الطراز تصبح رقم 23 منه فى أسطول الشركة.
وكان للوفد الاعلامى المصرى الذى سافر الى سياتل لحضور فعاليات تسلم الطائرة الجديدة جولة داخل مصانع بوينج فى سياتل حيث استمع من كويس شندل كبير مديرى التحليل الهندى بشركة بوينج إلى شرح تفصيلى لأنواع طرازات البوينج خاصة 737/800 والذى أوضح أن هذا الطراز يعتبر من أكفأ الطرازات تكنولوجيا وتوفير استهلاك الوقود بنسبة 29% وخفض نفقات الصيانة كما تم إجراء بعض التعديلات لراحة الركاب.
كما أعرب آدم تاتشر مسئول الاتصالات فى مصنع رينتون المتخصص فى إنتاج طرازى 737/800 والماكس عن سعادة مسئولى بوينج فى مشاركة مصر للطيران هذا اليوم المهم فى تاريخ الشركة قائلا نفتخر ونعتز بالعلاقات الطيبة التى تجمع مصر للطيران بشركة بوينج ففى الوقت الذى تحتفل فيه بوينج هذه الأيام بمرور 100 عام على إنشائها تحتفل أيضا هذا العام بمرور أكثر من 50 عاما من التعاون المتبادل والبناء مع مصر للطيران. وقدم تاتشر شرحا مفصلا عن مراحل وخطوات تصنيع الطائرة التى يستغرق تصنيع الواحدة منها ما بين 9 و 10 أيام بالإضافة إلى نحو 3 7 أيام لعمليات الطلاء.
من جانبه صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن هذا الطراز يتمتع بمواصفات فنية واقتصادية وخدمية عالية فى التشغيل حيث تسع نحو 154 راكبا مشيرا إلى أن الطائرة الجديدة ستبدأ عملها على الخطوط الدولية خاصة أمستردام فى أوروبا والدوحة فى الخليج العربى إلى جانب الطرازات الحديثة بالشركة.
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