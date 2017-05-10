قررت إدارة الحجز الإداري بمجلس مدينة دمياط، الحجز الإداري على عدد من المرشحين السابقين في انتخابات مجلس النواب الأخيرة؛ بسبب عدم سدادهم مبالغ إزالة الدعاية الانتخابية، وإرسال قرارات الحجز إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ إجراءات ضدهم.

وقررت الإدارة، الحجز الإداري على 24 مرشحًا من أصل 45 مرشحًا في دائرة مركز وبندر دمياط، وتبين أن المبلغ الواجب سداده 71 ألف جنيه.

ومن جانبهم يستعد عدد من المرشحين السابقين لتنظيم لقاء مع رئيس مجلس المدينة لمناقشة الواقعة وتقديم تظلمات.