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عملية فصل ناجحة لتوأمين سياميين في الصين
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عملية فصل ناجحة لتوأمين سياميين في الصين

2017-05-10 11:48:40

نجح جراحون صينيون بإجراء عملية فصل ناجحة لتوأمين سياميين بعد مرور ثلاثة أشهر على ولادتهما.

وقالت صحيفة “شنغهاي ديلي” الثلاثاء 9 مايو، إن العملية أجريت في أحد المستشفيات المخصصة للأطفال في مدينة شنغهاي الصينية الاثنين 8 مايو.

وولدت البنتان التؤمان في 9 فبراير الماضي، حينما كانت والدتهما في الأسبوع الـ34 من الحمل، ووضعتا في قسم العناية المشددة بعد ولادتهما فورا، حيث اتضح للأطباء أن المولودتين اتصلتا ببعضهما البعض من ناحية البطن.

واستغرقت عملية الفصل ساعة واحدة كما احتاج الأطباء إلى ساعة أخرى لخياطة الجروح. وتوقعوا أن تعيش الطفلتان حياة طبيعية في المستقبل.

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