وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مشترك مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة في عدد من المجالات الحيوية المهمة.

يأتي هذا التعاون في ظل الرغبة المتبادلة بين الجانبين لإثراء المجتمع العلمي والبحثي في اطار المنفعة المتبادلة للطرفين، وادراكاً لأهمية البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية بين المؤسسات العلمية نظرا لأهمية مركز بحوث الصحراء كمؤسسة علمية مرموقة محلياً ودوليًا، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الذى يختص بالدراسات البيئية والمائية بطول البحرين الأحمر والمتوسط ويشتمل على أربعة فروع، بالإضافة الي العديد من المحطات البحثية منها عدد من المحطات البحثية للمياه العذبة الممتدة من دمياط وحتي أسوان.

كما يتضمن نشاط المعهد دعم البحث العلمي في حماية البيئة البحرية والساحلية ومن ثم تحسين وتطوير المسطحات المائية وزيادة مواردها الطبيعية للمحافظة علي الثروات البحرية وأيضا تحسين وتعزيز انتاجية الاسماك باعتبارها من المصادر الرئيسية للغذاء.

وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بان التعاون يشمل محاور عديدة منها تطوير التكنولوجيات الحالية لتحلية مياه البحر، الحفاظ على المسطحات المائية المختلفة وحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية على المستوى الوطني، والبحث عن الثروات الطبيعية لمصادر الطاقة.

وأكد القاضي أن هذا البروتوكول يحقق الاستفادة القصوى من الامكانيات المعملية والفنية في المركزين والاستغلال الامثل للأجهزة العلمية وعمل الاختبارات الفنية اللازمة للأبحاث والرسائل العلمية المشتركة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة لمصر.

من جانبه ، أوضح الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم تأسيس المركز المصري لأبحاث تحلية المياه بالمركز ليكون بمثابة وحدة متخصصة في تحلية المياه المالحة بالصحاري المصرية، معربا عن سعادته بالتعاون مع المعهد في هذا الاتجاه البحثي المهم.

وأشار الى أن هناك اتجاها للتعاون المشترك في المجالات المختلفة مثل تحلية المياه ، معالجة المياه، تصنيع الاعلاف والمخصبات والمواد المؤكسدة من الطحالب البحرية، وتطوير الشواطئ البحرية وغيرها.