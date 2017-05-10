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"السكك الحديد" تعدل مواعيد قيام 8 قطارات في رمضان
مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية‎

"السكك الحديد" تعدل مواعيد قيام 8 قطارات في رمضان

2017-05-10 11:46:38
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أعلن اللواء مدحت شوشة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات بالوجه البحري، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بهدف التيسير على جمهور المسافرين بحث تتوافق مواعيد القطارات بعد التعديل مع مواعيد الإفطار.
وأشار شوشة، في بيانٍ للهيئة، اليوم الأربعاء، إلى أنه تقرر اعتبارًا من أول رمضان، الموافق السبت 27/5/2017، تعديل المواعيد الخاصة بعدد 8 قطارات، وهذه القطارات هي:
1. القطار رقم 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.20 يصل الإسكندرية 18.15.
2. القطار رقم 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.00 يصل الإسكندرية 20.05.
3. القطار رقم 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.10 يصل الإسكندرية 22.40.
4. القطار رقم 931 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.20 يصل الإسكندرية 23.25.
5. القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 16.00 يصل القاهرة 18.40.
6. القطار رقم 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19.45 يصل القاهرة 22.15.
7. القطار رقم 959 مكيف القاهرة / الإسماعيلية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.15 يصل الإسماعلية 20.05.
8. القطار رقم 1915 مكيف القاهرة / المنصورة يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.10 يصل المنصورة 17.25.
وأكد شوشة أنه اعتبارًا من يوم الأحد 25/6/2017، ومع انتهاء الشهر الكريم يتم عودة هذه القطارات إلى موعيدها الأصلية وفقًا لجداول التشغيل المقررة بالهيئة.

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