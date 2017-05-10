التقطت كاميرا ناسا القادرة على تصوير الضوء المكثف المنبعث من الشمس، صورا مذهلة للبلازما المنبعثة من سطح النجم.

ويتضمن شريط الفيديو ومدته 40 ثانية، سلسلة من الصور الملتقطة خلال 22 ساعة بين 2 و3 مايو، حيث يفوق حجم البلازما حجم الأرض عدة مرات.

واستخدم مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، كاميرا تعمل على عزل الضوء فوق البنفسجي، لالتقاط صور مذهلة للبلازما حول الشمس.

وعلى الرغم من حجم البلازما الكبير، لا يتوقع علماء ناسا أن تسبب أي فوضى في أماكن مختلفة من النظام الشمسي.

وفي العام 2014، ضربت انفجارات قوية الأرض في عاصفة شمسية، مما تسبب في حدوث تعطل بسيط لشبكات الكهرباء والأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية.

وتخطط ناسا في العام المقبل، إطلاق المسبار الشمسي Solar Probe Plus، للطيران بالقرب من الشمس والتقاط المزيد من الصور الرائعة.