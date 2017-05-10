تركيا تعرض "حمام عثماني أثري" للبيع مقابل 3 ملايين يورو2017-05-10 11:45:14
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التركية طرحت “حماما” عثمانيا أثريا يقع في بلدة بلاط التابعة لمدينة إسطنبول للبيع مقابل 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن الحمام تم تأسيسه عام 1582 بأمر من السلطانة نور بانو والدة مراد الثالث.
وعلقت الجهات الرسمية التركية أول أمس، لافتة بيع على مخزن الأخشاب المرفق بحمام Ayakkabı الذي تم تشييده على يد المهندس العثماني الشهير معمار سينان”.
وأوضحت صحيفة “بيرجون” التركية الصادرة، أن “الحمام والمخزن التابع له كانا قد عرضا للبيع للمرة الأولى عام 2001، ثم مرة أخرى خلال عام 2012”، لافتة الى أن “المبنى قديم ولكنه تحفة معمارية من أعمال المعماري سينان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات منشورة على صفحة شركة ADA للعقارات تتضمن أن الحمام والمخزن المرفق به، معروض للبيع مقابل 3 ملايين يورو”، مشيرة إلى أن “المساحة المطروحة للبيع 550 مترًا مربعًا، منها مساحة الحمّام الأثري على مساحة 250 مترا مربعا.
ورغم أن الأبنية الخاصة بالحمام قديمة إلا أنه يتمتع بعدة عوامل مميزة له على حد تعبير الشركة التي قالت “يقع في شبه الجزيرة التاريخية بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويعتبر من الأعمال الأثرية للمهندس العثماني الشهير على مستوى العالم “معمار سينان”، بالإضافة إلى عدم وجود أي مساحة بهذا الحجم الكبير يمكن طرحها للبيع في منطقة أون كابي – بلاط مثله”.
وقالت الشركة في إعلانها تحت عنوان “تهديدات”، “يشترط أن يتم الحصول على موافقة من لجنة الآثار قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع هنا، لأنه من المباني الأثرية، بالإضافة إلى أن عملية الإنشاء صعبة من أجل الحفاظ على هويته التاريخية”.
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