عدد قوانين مكافحة تغير المناخ يصل إلى 1200 بأنحاء العالم2017-05-10 11:38:43
أظهرت دراسة يوم الثلاثاء أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عامًا في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة بون الألمانية.
وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة “معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلًا”.
وقالت إن النتائج “تدعو للتفاؤل” مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم إتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015.
وراجعت الدراسة التي أعدتها كلية لندن للإقتصاد قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة.
وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات. كما توجد دول منها جزر القمر والسودان والصومال لا تطبق قوانين لمكافحة التغير المناخي حتى الآن.
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