قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، أجرى حركة تنقلات بين القيادات الأمنية في العاصمة، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين المقطم، وأسفر عن استشهاد وإصابة 8 من الضباط وأفراد الشرطة.

وأكد المصدر أن الحركة شملت نقل اللواء حاتم بيباني رئيس بقطاع غرب القاهرة، واللواء إيهاب الحفناوي مديرًا لمباحث الأحداث، والعميد علاء قنديل مديرًا لمباحث جرائم النفس، والعقيد محمد العناني رئيس مباحث النصب.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المقدم محمد الصعيدي رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان رئيسًا لمباحث المعادي، ونقل المقدم أحمد عبد العزيز من وكيل مباحث فرقة شرق القاهرة إلى رئيس مباحث لقسم شرطة مدينة نصر ثان، والمقدم وائل الشموتي لمباحث قصر النيل.

كما تم نقل اللواء حاتم رجب وكيل مدير إدارة الطرق والمنافذ إلى مباحث الترحيلات، والعميد مجدي مصطفى المشرف على وحدات الطرق والمنافذ والفنادق إلى نائب مدير تنفيذ الأحكام بالقاهرة، واللواء خالد عبد العزيز مدير مباحث الأحداث إلى مشرف على الوحدات الطرق والمنافذ والفنادق، واللواء طارق قطب مدير الأقوال الأمنية والمرورات، و العميد محمود العسيلي إلى منصب مفتش مباحث جنوب القاهرة.

كما تم نقل النقيب إسلام سعيد الى معاون لمباحث المعادي، والنقيب أحمد عباس معاون مباحث حلوان، والرائد أسامة مشهور رئيسًا لمباحث الشروق، والرائد محمد الأتربي رئيسًا لمباحث الضاهر، والرائد عمرو الحسيني رئيسًا لمباحث الوايلي، والرائد عبد العزيز الحمولي رئيسًا لمباحث بدر.

وأكد المصدر أنه تم تجديد الثقة في المقدم وائل غانم لمدينة نصر أول، والمقدم إيهاب الصعيدي لمصر القديمة، والمقدم محمود الأعصر رئيس مباحث المرج، مصطفى طه لمباحث عين شمس، والمقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة، والمقدم محمد الشموتي لبولاق أبو العلا، والمقدم عبد الرازق عادل للشرابية، والمقدم وائل عرفان لحلوان، والمقدم أحمد قدري للدرب الأحمر، والمقدم باسم عز الدين لشبرا، والمقدم علاء خلف الله للساحل، والمقدم حسام نصر للزاوية الحمراء والمقدم محمود إسماعيل للقطامية، والمقدم أحمد قدري للموسكي، محمد رضا رئيسًا لمباحث الأزبكية، والمقدم حسام العشماوي لعابدين.