يحل فريق أرسنال ضيفاً على فريق ساوثهامبتون في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب “سانت مارى” معقل القديسين، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

يدخل أرسنال المباراة وهو منتشياً بالفوز الذى حققه على غريمه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة 36 من المسابقة الإنجليزية، وهو الفوز الذى أبقى على حظوظه فى التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذلك يسعى بكل قوته لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون ليقترب أكثر من التأهل للبطولة الأوروبية.

ويحاول أرسنال الفوز بمبارياته الأربعة المتبقية، وأولها مواجهة الليلة من أجل الحصول على فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث أنه يحتل المركز السادس، بـ63 نقطة، وسيضمن له فوزه بهذه المواجهات انهائه للموسم بين الأربعة الكبار، ولكن هذا يتوقف على نتائج ليفربول ومانشستر سيتى ويونايتد.

وفى المقابل يدخل ساوثهامبتون المباراة ساعياً للحفاظ على تواجده بمنتصف الجدول، حيث أنه يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة، ولكن يكون بمقدوره إنهاء الموسم فى مركز أعلى من الثامن.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف، على ملعبه “الإمارات”، حيث تلقى الهدف الأول عن طريق بيتر تشيك بالخطأ فى مرماه، قبل أن يسجل له لوران كوسيلنى وسانتى كازورلا هدفى الفوز، وهى المباراة التى شهدت غياب الننى أيضاً.