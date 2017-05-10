أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن نسيان الطريق الصحيح قد يكون أحد الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر.

واستهدفت الدراسة، التي أجرتها جامعة “إدنبره”، فهم العلامات البيولوجية المبكرة لتحديد خطورة إصابة البالغين بالمرض عند التقدم في السن.

وأشارت الدراسة، إلى أن الإنسان عندما يضل الطريق في مختلف تنقلاته فإن هذا الأمر قد يكون مرتبطا بالإصابة بالزهايمر في وقت لاحق من حياته.

وأكد الباحثون أن الزهايمر يعتبر مرضا خاصا بالذاكرة إلا أن الصعوبة التي يواجهها الأشخاص تتعلق بتدني قدراتهم على معرفة أماكن الأشياء أو ضل الطريق بشكل دائم أثناء تنقلاتهم.

ويعتبر الزهايمر أكثر الأشكال شيوعا للخرف، وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بالمرض في بريطانيا حاليا يبلغ نحو 850 ألف شخص.