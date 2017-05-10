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طارق قابيل: الشركات الفنلندية تمهد لاستعادة حركة السياحة مع مصر
سيلفي في الاقصر سياحة

طارق قابيل: الشركات الفنلندية تمهد لاستعادة حركة السياحة مع مصر

2017-05-10 11:37:40

اكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وفنلندا لترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين مشيراً الى ان البلدين يمتلكان فرصاً وطاقات تصديرية ضخمة يمكن استغلالها لتخدم الاقتصادين المصرى والفنلندى على حد سواء.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس طارق قابيل سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة لورا كانسيكاس. ولفت إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصرية خاصة فى مجال صناعة الأثاث لاسيما وان الحكومة المصرية بصدد البدء فى انشاء أول مدينة للاثاث بدمياط التى تنتج اكثر من 80% من الأثاث فى مصر.

ومن جانبها أعربت لورا كانسيكا سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة عن رغبة بلادها فى توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة مشيرةً الى ان شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالى فى مصر تمهيداً لاستعادة حركة السياحة الفنلندية المقبلة الى مصر.

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