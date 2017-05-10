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ترجمة عربية لرائعة الصيني ليو جين "البرج"
البرج

ترجمة عربية لرائعة الصيني ليو جين "البرج"

2017-05-10 11:40:24
محيط - شيماء فؤاد

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام، رواية “البرج”،ضمن مشروع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والدول العربية.

رواية “البرج” حاصلة على جائزة أفضل عمل أدبي بالصين عام ١٩٨٧، للأديب الصيني الشهير ليو جين يون الحاصل على جائزة مودون للأدب، وهي أول إبداعاته الأدبية وسبب شهرته الأكبر في الصين، ترجمة: نجاح أحمد عبد اللطيف الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الترجمة الأدبية الدولية بالصين.

وتقدم بيت الحكمة أول عمل أدبي صيني منشور باللغتين الصينية والعربية لتكون معينًا ونموذجًا لطلبة الترجمة بالجامعات العربية، كما ستنشر في الصين باللغتين أيضًا، بالتعاون مع مؤسسة انتركونتننتال الصينية وتقدم لطلبة اللغة العربية في الصين كأحد مراجع الترجمة الأدبية.

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