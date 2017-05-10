استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث حول أنشطة وإنجازات المركز خلال الفترة السابقة، والفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة.

تناول التقرير احتفال المركز بنجاحه، للعام الثاني على التوالي، في تخطي المراجعة السنوية لمطابقته لنظام إدارة الجودة العالمي ISO 9001:2008، وهو ما يعكس جهود العاملين بالمركز في الالتزام بالمعايير العالمية للإدارة، حيث أشار الدكتور شعلان إلى بدء الاستعداد لمرحلة جديدة في التطوير للانطلاق نحو تحقيق المعايير الجديدة للمواصفة ISO 9001:2015.

ووافق مجلس إدارة المركز القومي للبحوث في اجتماعه الدوري الاسبوع الماضي على إنشاء جائزة سنوية ثانية باسم الدكتور يحيى عبداللطيف فهمى في مجال أبحاث النانو وتطبيقاته.

وكشف التقرير قيام قسم الفم والأسنان بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز باستحداث ثلاث عيادات جديدة وهى عيادة شق سقف الحلق والشفة الأرنبية حيث تقدم العيادة أحدث الطرق لتشخيص وعلاج شق سقف الحلق والشفة الأرنبية مع تقديم متابعة ما بعد الجراحات ، وعيادة تأهيل المرضى ذوى الأسنان المفقودة وراثيا والتي تقوم باستقبال وعلاج المرضى ذوى الأسنان المفقودة وراثيا وتقديم خدمات إعادة التأهيل والاستعاضة الصناعية ، وعيادة علاج أمراض الفم والأسنان بالليزر والتي تقدم خدمات الجراحات الصغرى بالليزر وعلاج حساسية الأسنان.

وأكد التقرير انه تأكيدا على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة عقد قسم الكيمياء الضوئية بشعبة الصناعات الكيماوية ورشة عمل تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة للكيمياء الضوئية والعضوية في مجالي الصناعة والبيئة”، بحضور عدد كبير من العلماء ورجال الصناعة، وأُلقيت العديد من المحاضرات خلال الورشة، وقدمت الورشة بعض التوصيات الخاصة بربط البحث العلمي بالصناعة والاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث.

وكشف التقرير عن نجاح الدكتورة حنان سعداوي أستاذ الطفيليات بالشعبة البيطرية بالمركز في إنتاج منتج بيولوجي صديق للبيئة عبارة عن ديدان إسطوانية تسمي “نيماتودا” وهي ديدان نافعة متخصصة في التطفل على الحشرات فقط وتستخدم لمكافحة الآفات التي تضر بالمحاصيل الزراعية أو الطفيليات التي تتطفل على حيوانات المزرعة، وتتميز النيماتودا بأنها آمنة على البيئة وسهلة الاستخدام ورخيصة التكاليف.

واشار الى انه من المقرر ان يستضيف المركز خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو الحالى الاجتماع التنسيقي العشرين لمراكز التميز التابعة لمنظمة الكومساتس (مفوضية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة لبلدان الجنوب) والتي يرأس دورتها الحالية الدكتور أشرف شعلان، ويشارك في الاجتماع رؤساء مراكز التميز التابعة للكومساتس من 18 دولة بالإضافة إلى بعض المراقبين من هيئات اليونسكو والإيسيسكو، وأكاديمية العلوم في العالم الثالث، والاتصال المرئي عن بعد مع 4 دول أخرى، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعظيم التعاون العلمي بين مراكز التميز التابعة لمنظمة الكومساتس.

كما يعقد قسم طب وتشخيص أمراض الجنين بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز ورشة عمل بعنوان “للحصول على أفضل بداية في الحياة، الإستنساخ وعلم الوراثة” يومى15، 16 مايو الحالي بمقر المركز، كما يعقد القسم مؤتمره الدولي الثالث تحت شعار “الموجات فوق الصوتية والدلالات البيوكيميائية عهد جديد لرعاية الأم و الجنين” يومي 18، 19 مايو الحالي.