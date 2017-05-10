توصل فريق من العلماء الألمان إلى أن جرعة صغيرة من مخدر الحشيش يتم أخذها في سن الشيخوخة، يمكن أن تعكس آثار الشيخوخة في المخ وتعزيز كفاءة الذاكرة .. وتفتح الدراسة الحالية الطريق أمام خيارات جديدة تتعلق بتطوير إستراتيجيات جديدة لعلاج الخرف مرض العصر.

فقد وجد العلماء في جامعة “بون” الألمانية، أن الجرعات المنتظمة من “تيترايدروكانابينول”- العنصر الرئيسي في الحشيش- ساهم في تعزيز كفاة الذاكرة بين الفئران المسنة، بالمقارنة بدوره على إضعافها بين الفئران الشابة .. فقد قام العلماء بإعطاء مجموعة من فئران التجارب تراوحت أعمارهم ما بين 2 و 12 و 18 شهرا، كميات صغيرة من “تيترايدروكانابينول”، على مدى أربعة أسابيع .. وبعد ذلك، قام العلماء باختبار قدرة التعلم وأداء الذاكرة بين الفئران، بما في ذلك مهارات التوجه والاعتراف مقارنة بالفئران الأخرى.

وقد أظهرت النتائج – التي نشرت في العدد الأخير من مجلة الطب الطبيعة - أن الفئران، الذين أعطيت عقارا وهميا فقط، تعرضوا لأعراض طبيعية مرتبطة بالتقدم في العمر مثل تراجع القدرة الإدراكية وكفاءة الذاكرة.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الوظائف المعرفية للحيوانات التي تمت معالجتها بالحشيش بصورة على مدار شهرين.

وقال “أندرياس زيمر” أستاذ أمراض الشيخوخة بجامعة “بون” الألمانية، أن العلاج نجح تماما في عكس آثار وخطى الشيخوخة بين الفئران المتقدمة في العمر.