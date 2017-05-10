تتواصل فعاليات الموسم المسرحى “المسرح للجمهور” التى أطلقها إلادارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبرى سعيد، حيث تقام العروض بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة للهيئة وتتضمن يوم 9 مايو أفتتاح فرع ثقافة كفر الشيخ اولى ليالي عروض مسرحية “الناس اللي في النص “عن بجماليون لبرنارد شو إعداد وإخراج أسامة شفيق، لفرقة كفر الشيخ القومية وذلك على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، من بطولة نخبة من فرقة كفر الشيخ القومية ولمدة 15 يوم متواصلة .

كما يفتتح فرع ثقافة الشرقية العرض المسرحي محكمة العدل في بلخ للكاتب بهرام بيضاني، ومن إخراج محمد صابر، لفرقة قصر ثقافة فاقوس المسرحية، ويعود العرض المسرحي ” الكبير” تحت اسم (البحث عن نهاية) لفرقة قصر ثقافة نعمان عاشور، إلى جمهور مركز ومدينة ميت غمر، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 مايو، العرض مأخوذ عن نص God لوودي آلين، دراماتورج وإخراج طارق راغب، و يدور في قالب فانتازي عن فرقة مسرحية في عصر الإغريق القدماء تبحث عن نهاية مناسبة للعرض الذي سيشتركون به في مهرجان أثينا، سينوغرافيا إسلام ممدوح، اشعار عادل شعيب، ألحان أحمد زلطة، توزيع موسيقي محمد ناجي، إستعراضات هاني حسن، مادة فيلمية عمر بدر الدين، مخرج منفذ سامح الشامي ، بطولة: أدهم علاء الدين، محمود الرفاعي، سامح الشامي، كامل حافظ، فايز عبد العظيم، نهاد خالد، سامي الصعيدي، أحمد سمير سمسم، السيد أبو النور، محمد عادل ميمو، السيد الزقاقي، شمس هشام، محمد عيسى، هيثم الجيار، سلمى سامح، محمد سامح.

ويستمر فرع ثقافة الفيوم في تقديم الليلة الخامسة بنجاح جماهيري كبير للعرض المسرحي أوبو ملكاً، لفرقة بيت ثقافة طامية، على مسرح البيت، من تأليف الفريد جاري إخراج عمرو حسان، ديكور وملابس عبد الحميد كوفي، أشعار إهداء أيمن النمر، ألحان إهداء حازم الكفراوي، إعداد موسيقي شادي أحمد، بطولة محمود عبد الباري ورانيا حمدي ومحمود حسن وشهاب عبد الغني وهدير علي واحمد عشري ومجدي طلبه وسلامه صبحي ومحمود عزت واحمد مصطفى وعبد الرحمن صيام ومحمد عز الدين ومصطفى ناصر وسيد محمد سيد وعمرو طلبه ومحمود سيد و محمود ايمن، مخرج منفذ محمود حسن، مدير بيت ثقافة طاميه نجدي خير الله .

ويقدم فرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي جمهورية شنتوفه بقصر ثقافة الجيزة لمدة 15 يوم متواصلة وبالمجان في تمام الساعة الثامنة مساءً، والمسرحية من تأليف إبراهيم الرفاعي، سينوغرافيا مريم راضي، أغاني وأشعار أيمن النمر، موسيقي وألحان سيد رمضان، توزيع موسيقي نوار مجدي، مخرج منفذ ناجي مصطفي، بطولة نخبة من فناني فرقة الجيزة القومية المسرحية، من إخراج مجدي عبيد ، كما يقدم فرع ثقافة الغربية العرض المسرحي ” ملوك الشر” في تمام الثامنة بمسرح قصر ثقافة المحلة الكبرى، حتى الأربعاء 10 مايو، المسرحية من تأليف محمد لطفي، إخراج أحمد السروجي، ، و بطولة نخبة من فناني قصر ثقافة المحلة، تنفيذ ملابس سيد أبو قمر ، ديكور عبد الرحمن الجمل ، موسيقى هشام القاضي ، استعراضات خالد النموري، إخراج أحمد السروجي .

بالإضافة لاستمرار قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر في تقديم مسرحية الرباب والقمر، وذلك في ليلته السابعة ولمدة عشرة أيام، المسرحية من تأليف محمد موسى، ديكور وملابس مصطفى محمود ثابت، اشعار محمد عبد الحميد وحمدي البوقي، ألحان محمد سيد الحاوي، توزيع موسيقي رأفت موريس، غناء حسان حسني ومنى فتحي، بطولة محمود طايع، إلهام عثمان، أحمد رمضان، عادل يوسف، إبراهيم حسان، أميمة أحمد يوسف، مصطفى حسن، داليا محمود، عبد الله يوسف، عبد الراضي عبد الهادي، يوسف شعبان، محمد عبد الرؤوف، خلود محمود، أسماء حمدي، سومية حمدي، اسماء عبد النبي، علي جوده، مصطفى سيد.

كما يستمر فرع ثقافة دمياط في تقديم العرض المسرحي البؤساء لفرقة دمياط القومية على مسرح قصر ثقافة دمياط في ليلته التاسعة ولمدة 15 يوم، عن رواية فيكتور هوجو

البؤساء ترجمة سمير سرحان، وإعداد ألان بوبليل، بطولة فرقة دمياط القومية.

تستمر عروض ” مسرحية ” اجيوس ” للفرقة القومية بأسيوط والتي بدأت ليالي عروضها يوم 28 ابريل الماضي وتستمر لمدة 15 يوم على مسرح قصر ثقافة أسيوط التابع لفرع ثقافة أسيوط والعرض من تأليف الكتاب اسامة نور الدين وإخراج أسامة عبد الرؤوف ،أشعار درويش الأسيوطي استعراضات محمد جابر والحان عبد الباري عبد العزيز تصميم الاضاءة مايكل يعقوب تصميم عرائس فتحي مرزوق تصميم ديكور محمود عيد ، بطولة مصطفى عاطف ، مصطفى ابراهيم ، احمد مختار ، شيماء مقلد ، داليا جمال ، ضياء المطيري ، هاني محمد ، ابراهيم محمد ، اشرف محمد بدوي ، محمد عاطف ، شادي مصطفى ، محمد جمال ، مينا وجيه ، خلود حسني ويعرض يوميا الساعة الثامنة مساءً .

يقدم فرع ثقافة أسوان مسرحية ماكبث في الليلة الرابعة من تأليف وليم شكسبير، إخراج محمد شحات، أشعار حسام الدين عبد العزيز ، ألحان رأفت موريس ، استعراضات احمد الغول ، سينوغرافيا أسامة المنصوري ، تنفيذ ديكور عباس حسن فرغلى ، بطولة أحمد حسن الغول ، مها السناري ، مصطفى لبيب يوسف ، ايهاب احمد جابر ، عرفة شحات حسن، محمد حسبو محمد ، احمد كمال عبد الصبور ، هيثم محمد احمد ، اسماعيل محمد عمارة ، رقية البرهاني ابراهيم ، مهاب محمد عزت ، محمود احمد فرح ، سماح بدرى ابراهيم ، عمر محمد عبد الرازق ، بنسية شنودة ، محمد سيد عبد القادر ، محمد عادل عبد الرحمن ، محمد عبد المنعم حسن ، جمال عبد الناصر عوض ، اسراء نوبي محمود ، البرهاني ابراهيم عبد اللطيف ، بدرى محمود احمد ، احمد حجاج عبد العزيز ، عبد العاطي أمجد عبد العاطي ، اسماعيل محمد سيد ، احمد عبد الله ابو الحسن ، احمد عبد الرحمن محمود ، محمود على شفيق ، ابراهيم محمد سيد ، عبد الشكور جمال عبد الشكور ، هانى فهمى ادريس ، مازن ايهاب احمد ، عبد الرحمن مصطفى لبيب .

يذكر أن العروض تقدم في إطار الموسم المسرحي ” المسرح للجمهور” الذي يضم 102 مشروع مسرحي، قدم مدة 70 يوم متواصل بنجاح جماهيري كبير بمتوسط عروض 7 عروض في اليوم لجمهور المحافظات ومازال مستمراً يوميا، تحت رعاية الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة وصبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، و د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح.