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بالصور.. تجهيز غرفة ترامب بفندق "كنج دافيد" بإسرائيل
تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

بالصور.. تجهيز غرفة ترامب بفندق "كنج دافيد" بإسرائيل

2017-05-10 11:44:14
متابعات

نشر تلفزيون “لبنان”، صورا عن مكان إقامة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري.

ويقيم ترامب وزوجته ميلانيا بغرفة رقم 233 في فندق “‏King David‏”، وتحديدا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

يرافق ترامب “أفراد حاشيته، ومن بينهم ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، ووزير الخارجية الأمريكية، ركس تيلرسون، ضيوف في الفندق”.

وستحول شبكة فنادق “‏Dan”‏ ستحول جميع غرف الفنادق إلى نظام “Dan Panorama‏”، الواقع بالقرب من فندق King David في القدس، لخدمة حاشية الرئيس الأمريكي، التي سترافقه في زيارته.

جدير بالذكر، أن دونالد ترامب يحضر لزيارة إلى المنطقة، هي الأولى له منذ تولي منصبه رسميا، حيث يزور السعودية، وينتقل بعدها إلى إسرائيل، قبل أن يغادر إلى الفاتيكان.

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

تجهيز الغرفة 233 بإسرائيل لإقامة الرئيس الأمريكي

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