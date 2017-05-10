قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة استقبلت 25 سائحًا من مختلف الجنسيات لزيارة منطقة الآثار الفرعونية بأبيدوس بمركز البلينا بالزهور والمزمار البلدي.

وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح له، أن سوهاج تشهد هذه الأيام رواجًا سياحيًا مع تعدد الأفواج التي تزور المنطقة، وأنها تسعى لجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة، حيث إن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

ومن جانبه، أشار عدلي أبوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إلى أن إنشاء المرسى السياحي بمدينة البلينا ساهم بشكل كبير في استقبال الرحلات النيلية لزيارة المناطق الأثرية بأبيدوس.