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بدء تشريح جثمان «السائحة البولندية»
وزارة العدل مصلحة الطب الشرعي

بدء تشريح جثمان «السائحة البولندية»

2017-05-10 10:29:15

بدأ قسم الطب الشرعي في الغردقة تشريح جثمان السائحة البولندية “ماجدلينا”، لبيان سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه سيتم الانتهاء من عملية التشريح، خلال ساعتين.

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