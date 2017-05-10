أطلقت مجموعة “أنونيموس” للقرصنة الإلكترونية مقطع فيديو يحث المواطنين حول العالم للاستعداد لنشوب حرب عالمية ثالثة، ونقلت صحيفة “نيويورك” بوست الفيديو مؤكدة أن جميع الدلائل تؤكد علي حرب تلوح في الأفق علي كوريا الشمالية.

وبناءًا على الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم، وخاصة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية، أكدوا أن المواطن سيكون آخر من يعلم، ومن المهم أن نفهم ما الذي تفعله البلدان الأخرى، خاصة وأن الصين تحذر مواطنيها من خطر نشوب حرب الفترة القادمة.

وخلال الأسبوع الماضي، أخذ القراصنة هذا الفيديو ليستخدموه في التلاعب بمشاعر المواطنين حول العالم، حيث قاموا باستخدام توقيع شخصية “جاي فوكس”، الذي كان عضوا بمجموعة خططت لمؤامرة البارود الفاشلة عام 1605، والعديد من المزاعم بشأن تحركات عسكرية تجري مؤخرا في المنطقة، كما أنهم أكدوا أن اختبار الرئيس الأميركي ترامب لصاروخ Minuteman 3 العابر للقارات، الأسبوع الماضي، الذي يتزامن مع تحذيرات أخيرة من جانب مسئولين يابانيين للمواطنين إذا طلبوا منهم الاستعداد لهجوم نووي محتمل، يعد بمثابة دليل قاطع أن كافة العلامات تشير إلى صراع هائل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، ووصفوا هذه المعركة بأنها شرسة ووحشية وسريعة ومدمرة.

وأكدت المجموعة خلال الفيديو أن هدفهم الأساسي هو نشر حقائق لا تريد الحكومات أن تعرفها للمواطن، وحذروا المواطنين حول العالم قائلين: “لأولئك الذين يشاهدون حول العالم، استعدوا لما سيأتي لاحقا، نحن المجهولين، نحن الحشد، نحن لا نغفر، نحن لا ننسى”.