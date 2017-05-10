رفضت نقيب التمريض الدكتور كوثر محمود اتهام الممرضين والممرضات المصريين بعدم الكفاءة، مشيرة إلى مطالبة العديد من دول الخليج بانتداب وتعيين الممرضين المصريين.

وأوضحت الدكتور كوثر محمود من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، أن جزء كبير من خريجي معهد التمريض يتجهون إلى السفر والعمل بالخارج بسبب ضعف المرتبات، مضيفة أن ذلك يشكل عبء وضغط على العاملين بمجال التمريض في مصر نظرا لحدوث عجز في الأعداد.

وأشارت إلى أن معهد التمريض يخرج سنويا حوالي 11 ألف ممرض من بينهم 8 ألاف خريج في مجال “فني تمريض” والباقي في مجال “أخصائي التمريض”، مشددة أيضا على ضرورة تحسين أوضاع الممرضين ماديا.

وأضافت أن النقابة تطالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لتدريب الممرضين على أعلى مستوى.