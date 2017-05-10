اتهمت الشرطة في الكونغو الديمقراطية أنصار حزب المعارضة التاريخي بالمسئولية عن الهجوم الذي استهدف مركزا لها بالقرب من مقر الحزب المحاصر من قبلها

وذكر راديو “أفريقيا 1” اليوم الأربعاء أن النيران اشتعلت في مدرعة للجنود وخيمة بالقرب من مقر الحزب في بلدية (ليميت) وسط العاصمة كينشاسا.

وكان مسلحون مجهولون شنوا هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في كينشاسا أمس الثلاثاء ، نهبوا محتويات مخيم خارج مقر حزب للمعارضة، وسمع دوي لإطلاق النار وقت وقوع الهجوم ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أحدهما في حالة خطيرة، وفقا لشهود عيان.