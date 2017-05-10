الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال2017-05-10 10:18:10
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.
تبدو حظوظ ريال مدريد فى التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دورى ابطال اوروبا، وقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب القاري للعام الثاني على التوالي هي الأوفر، بعدما حقق فوزاً عريضاً في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضى بملعب “سانتياجو برنابيو” بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود لاعبه الويلزي جاريث بيل والجناح داني كارفاخال بسبب الاصابة، فيما ينتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية عودة كريستيانو رونالدو والحارس كيلور نافاس والمدافع رافاييل فاران، بعدما فضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي إراحتهم في مباراة ريال مدريد وغرناطة التي أقيمت السبت الماضى.
في المقابل، يدخل فريق اتلتيكو مدريد مباراة اليوم تحت شعار “لا تراجع ولا استسلام”، فعلى الرغم من الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها “الروخي بلانكوس” في مباراة الذهاب، إلا أن الارجنتيني دييجو سيميونى، المدير الفني للفريق أبدى تمسكه بأمل التأهل للمباراة النهائية، وتجاوز عقبة ريال مدريد بتحقيق الفوز برباعية نظيفة، لاسيما وأن كرة القدم لا تعرف المستحيل.
وحصل اتلتيكو مدريد على دفعة معنوية قبل مباراة ريال مدريد، بتعافي الثنائي خوان فران وخوسيه ماريا خيمينيز من الاصابة، بينما يتواصل الكرواتي شيمي فرساليكو، والأرجنتيني أوجوستو فرنانديز بسبب الاصابة.
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