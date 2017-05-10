يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره الكيني أوهورو كينياتا، لبحث سبل تطوير ودعم العلاقات المشتركة، من خلال تنشيط آليات العمل الثنائي بين البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

ومن المقرر بحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وأهمية زيادة التعاون لاسيما في ضوء عضوية البلدين بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”.