 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 10:17 صباحاً
روابط سريعة
أردوغان يبحث هاتفيا مع ماي جهود إحلال السلام في سوريا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الايراني حسن روحاني

أردوغان يبحث هاتفيا مع ماي جهود إحلال السلام في سوريا

2017-05-10 10:17:17
أ ش أ

‏أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا الليلة ‏الماضية .‏

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية - نقلا عن مصادر رئاسية - أنه تم خلال الاتصال بحث الجهود من أجل ‏إحلال السلام في سوريا ، وعملية توحيد قبرص، والمسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والعلاقات ‏الثنائية. ‏

كما ذكرت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها بسبب القيود المفروضة علي التحدث إلى ‏وسائل الإعلام - أن أردوغان وماي شددا على أهمية دفع العلاقات بين البلدين في كل المجالات .‏

فيما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أن ماي تحدثت إلى أردوغان “للتعبير عن ‏رغبتها في تعميق التعاون بشأن مجموعة من القضايا” ، مؤكدة “أهمية الشراكة الأمنية القوية بين ‏البلدين‎”.‎

‏ورحبت ماي بدور تركيا في المساعدة في إنشاء مناطق تخفيف التوتر عبر محادثات ‏آستانة ، وأضاف البيان أن أردوغان وماي أكدا من جديد رغبتهما في استكشاف الفرص التي يتيحها خروج ‏بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” ، مع الموافقة على التعاون في مشروع الطائرة النفاثة المحلية ‏التركية‎.‎

ومن المقرر أن تلتقي ماي و أردوغان في قمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من شهرمايو الجاري‎.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3