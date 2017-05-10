‏أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا الليلة ‏الماضية .‏

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وذكرت صحيفة “حرييت” التركية - نقلا عن مصادر رئاسية - أنه تم خلال الاتصال بحث الجهود من أجل ‏إحلال السلام في سوريا ، وعملية توحيد قبرص، والمسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والعلاقات ‏الثنائية. ‏

كما ذكرت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها بسبب القيود المفروضة علي التحدث إلى ‏وسائل الإعلام - أن أردوغان وماي شددا على أهمية دفع العلاقات بين البلدين في كل المجالات .‏

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فيما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أن ماي تحدثت إلى أردوغان “للتعبير عن ‏رغبتها في تعميق التعاون بشأن مجموعة من القضايا” ، مؤكدة “أهمية الشراكة الأمنية القوية بين ‏البلدين‎”.‎

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‏ورحبت ماي بدور تركيا في المساعدة في إنشاء مناطق تخفيف التوتر عبر محادثات ‏آستانة ، وأضاف البيان أن أردوغان وماي أكدا من جديد رغبتهما في استكشاف الفرص التي يتيحها خروج ‏بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” ، مع الموافقة على التعاون في مشروع الطائرة النفاثة المحلية ‏التركية‎.‎

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ومن المقرر أن تلتقي ماي و أردوغان في قمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من شهرمايو الجاري‎.‎

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