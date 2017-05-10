روسيا تقدم الدفعة الأولى من تبرعاتها السنوية لوكالة الأونروا2017-05-10 10:11:00
قدمت روسيا الاتحادية تبرعًا بقيمة مليوني دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا” دعمًا لبرامجها وخدماتها الرئيسية، التي تشمل تعليم ما يزيد على 500 ألف طفل وتوفير رعاية صحية أولية نوعية لأكثر من 3.5 مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250 ألف لاجئ معرض للخطر، وفقًا لوكالة “وفا” الفلسطينية.
ويمثل هذا التبرع، وفق بيان للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من اتفاقية متعددة السنوات يتبرع الاتحاد الروسي بموجبها بمليوني دولار سنويًا في الأعوام 2017-2021، الأمر الذي يعمل على ضمان مصدر يمكن التنبؤ به من التمويل لتداخلات الوكالة على الصعيد الإنساني وعلى صعيد التنمية البشرية.
وقال المفوض العام لـ”الأونروا” بيير كرينبول: “إننا ممتنون للغاية لهذا التبرع السخي من حكومة وشعب روسيا الذين التزموا بهذه الاتفاقية متعددة السنوات بالدخول في شراكة مستدامة مع الأونروا لدعم لاجئي فلسطين في المنطقة”، وأضاف: “أن الالتزام الروسي تجاه مهام الوكالة يعد تذكيرًا مهمًا بأن دعم لاجئي فلسطين هو مسئولية عالمية”.
وجاء هذا التبرع بعد وقت قصير من زيارة المفوض العام لموسكو في بداية شهر أبريل الماضي، التي التقى خلالها كبار المسؤولين الروس بمن في ذلك نائب وزير الخارجية والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف من أجل إلقاء الضوء على الوضع الإنساني في المنطقة والاحتياجات الحرجة للاجئي فلسطين.
يذكر أن الشراكة بين “الأونروا” وروسيا تعمقت في السنوات الأخيرة الماضية؛ فمنذ عام 2013، قدمت روسيا تبرعات بقيمة 4 ملايين دولار لبرامج وخدمات “الأونروا” الرئيسية.
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