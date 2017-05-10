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رئيس «السكك الحديدية»: خدمة «عربات الجولف» للتنقل خارج المحطات.. ومجانية لهذه الفئات
اللواء مدحت شوشة - رئيس هيئة السكك الحديدية
اللواء مدحت شوشة - رئيس هيئة السكك الحديدية

رئيس «السكك الحديدية»: خدمة «عربات الجولف» للتنقل خارج المحطات.. ومجانية لهذه الفئات

2017-05-10 10:08:34
محيط - خالد الريس

أكد اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه “عربات الجولف” المخصصة للمعاقين لن تدخل داخل المحطة بل ستنقل الركاب “كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة” إلى البوابة الخارجية للمحطة.
وأشار شوشة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى صعوبة حركة “عربات الجولف” في المناطق الداخلية بمبنى المحطة لأنها ستعيق الحركة، موضحا أنه سيتم وضع “كراسي متحركة” لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الطبية المرضية “داخليا” حتى أبواب القطارات.
وجدد تأكيده على مجانية الخدمة للركاب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الصحية المرضية.

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