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مقتل ضابط هندي على يد مسلحين مجهولين بإقليم كشمير
جنود هنود في اقليم كشمير

مقتل ضابط هندي على يد مسلحين مجهولين بإقليم كشمير

2017-05-10 10:04:07
أ ش أ

أعلن الجيش الهندى مقتل أحد ضباطه بعدما قام مسلحون مجهولون بخطفه فى الشطر الهندى من اقليم كشمير.

ونقلت شبكة “إيه بى سى” الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل راجيش كاليا قوله ” إن المسلحين تمكنوا من خطف الضابط بينما كان يحضر عرس أقرباء له فى منطقة شوبيان”.

وأضاف كاليا إنه تم العثور على جثة الضابط الذى يبلغ من العمر 23 عاما فى وقت مبكر من صباح اليوم، وقد كان غير مسلح عندما اختطفه المتمردون .. فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن كشمير مقسمة منذ عام 1947 إلى شطرين بين الهند وباكستان، وكلتاهما تطالبان بالسيادة عليها.

ويشهد الشطر الهندى من كشمير حركة تمرد وأعمال عنف، حيث يعادى بعض السكان الوجود الهندى ويميلون للاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.

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