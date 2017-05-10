عامر حسين يكشف عن سبب تفكيره في الرحيل عن اتحاد الكرة.. فيديو

ألمح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات إلى إمكانية رحيله عن عمله في الموسم الكروي الجديد وذلك من أجل ترك فرصة لوجوه جديدة تقود المسابقة.

وقال “حسين” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” :”من الممكن أن أتقدم باستقالتي من رئاسة لجنة المسابقات عقب نهاية الدوري من أجل منح الفرصة لوجوه جديدة”.

وأضاف: “أنا لا أحب أن يقوم أحد بتوجيهي في عملي ، وهو أمر لا أتقبله فأنا أحترم جميع الأندية ، وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون ببعض الحديث عني دون أي وجه حق”.

وتابع: “سأفكر جيدًا سواء سأرحل عن اللجنة أم لا، مشيرا إلى أنه يرغب في إعطاء الفرصة لوجوه أخرى مثلما فغل قبل ذلك”.