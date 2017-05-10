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ملكة بريطانيا تستقبل البابا تواضروس الثاني في قلعة ويندسور
الملكة إليزابيث تستقبل البابا تواضروس الثاني

ملكة بريطانيا تستقبل البابا تواضروس الثاني في قلعة ويندسور

2017-05-10 09:59:26
أ ش أ

استقبلت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في قلعة ويندسور خلال زيارته الحالية للندن.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه رافق البابا في اللقاء الأنبا انجيلوس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة والأسقف دافيد كونور عميد ويندسور.

من جانبه، وصف السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة اللقاء بأنه “تاريخي”، وقال في تغريدة له “‏الملكة الـ٦٦ على مدار ١٥٠٠ سنة تستقبل بابا مصر ال ١١٨ خلال ٢٠٠٠ سنة.. طرفان ذو حكمة وخبرة كبيرة في التعايش والاستمرارية في عالم متغير”.

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