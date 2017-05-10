تركيا: نأمل أن تتوقف أمريكا عن دعم ميليشيات الأكراد

أعرب نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي عن أمله في أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

جاء ذلك في تصريح نقلته قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء ، ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

كان البنتاجون قد أعلن أمس أن الرئيس دونالد ترامب أذن بتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا حسب الضرورة لضمان انتصار واضح في هجوم مخطط له لاستعادة مدينة الرقة من داعش.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984.وهو الحزب الذي تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية

وقد أعلن قرار تسليح الأكراد بعد ساعات من اجتماع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع مسئول تركي في الدنمارك أثناء قمة للتحالف الدولي ضد داعش.