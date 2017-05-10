أكد علماء وأئمة الأوقاف بالإسكندرية أن الإسلام دين السماحة والمحبة الصادقة لكل الناس ويمد يده بالخير للجميع وأن الوسطية السمحاء هى جوهره فى كل المعاملات.

جاء ذلك أمسيات دينية نظمتها مديرية أوقاف الأسكندرية بمختلف مساجد المحافظة تحت إشراف الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية وبحضور قيادات الدعوة ومديرى الإدارات الفرعية.

وأكد علماء الأوقاف أن الوسطية هى الخيار العدل من كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، ولا مبالغة ولا ميوعة. موضحين أن الوسطية تتجلى فى البعد عن التشدد والغلو ، فالإسلام دين يدعو إلى التوسط والاعتدال ولقد حذر النبي من مغبة الغلو في العبادة بما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم.

وأشار علماء الأوقاف إلى وسطية الإسلام في مجال التشريع، أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث ان دين الإسلام هو دين الوسطية السمحاء.