قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن هناك فوائد كثيرة تحققت وستتحقق عقب فوز المهندس هاني أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” أن “فوز هاني أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا شرف كبير لمصر ولإفريقيا، وهو أمر رائع جدا”.

وأضاف: “كنت متوقعاً الفوز ونجاح أبو ريدة مهم جدا لمصر لكي يكون هناك شخص من مصر وإفريقيا في المكتب التنفيذي بجانب أن هذا النجاح يجعلنا نعمل على تعديل بعض اللوائح في اتحاد الكرة مثل لجنة شئون اللاعبين”.

وتابع: “ضربنا 5 عصافير بحجر واحد كما أن نجاح أبو ريدة يؤكد على عدم استقالتنا من اتحاد الكرة والبقاء حتى استكمال المدة”.