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بعد غلقه شهراً.. إعادة فتح شارع «الرماية»
مرور

بعد غلقه شهراً.. إعادة فتح شارع «الرماية»

2017-05-10 10:04:45

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح شارع الرماية الذي يعد المدخل الرئيسي لطريق الفيوم الصحراوي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الخط الرابع لمترو الأنفاق.

كانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الشارع لمدة شهر كامل بالتنسيق مع محافظة الجيزة والهيئة القومية لمترو الأنفاق؛ بسبب أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تم تحويل حركة السيارات بالكامل لشارع البرنسيسة الموازي لشارع الرماية.

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