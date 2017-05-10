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جمال عبد الحميد يكشف سبب رحيل «حمودي» و«كهربا» عن الزمالك
أحمد حمودي

جمال عبد الحميد يكشف سبب رحيل «حمودي» و«كهربا» عن الزمالك

2017-05-10 09:43:05
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كشف جمال عبدالحميد، مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، عن سبب رحيل أحمد حمودي عن القلعة البيضاء قائلًا: “جاء بسبب لفظ بسيط”.

وأشار “عبدالحميد” في تصريحات لبرنامج “الحريف”: “سأعود مديرًا فنيًا للزمالك سواء هذا الموسم لو رحل ايناسيو أو الموسم المقبل، لقد عدت للتدريب”.

وتابع: “لا يمكن أن أرفض طلب للزمالك، هو بيتي وأريد دائمًا رد الجميل، عندما طلبني مرتضى ظننت لتعييني مديرًا فنيًا، لكن طلب مني إدارة الكرة”.

وأضاف: “في فترة وجودي مع جهاز فني مميز كان الالتزام هو سر الانتصارات، 9 مباريات متتالية لا نخسر او نتعادل، كنا نتشاور بشأن سلوك اللاعبين”.

وواصل: “حمودي تم استبعاده بسبب لفظ بسيط بأنه يريد استكمال مباراة للنهاية بطريقة لم تعجبنا، والذي شارك بدلاً منه تألق ورحل حمودي في النهاية”.

واختتم “عبد الحميد” تصريحاته قائلاً: “محمود كهربا جلس على مقاعد البدلاء بعد ما اعترض وقال إن تغييره جاء من فوق، الأهم هو الالتزام بالنسبة لنا”.

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