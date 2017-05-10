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«التضامن الاجتماعي»: ارتفاع موازنة الدعم النقدي.. والحكومة ليست صانع القرار الوحيد
الدكتور غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتور غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي

«التضامن الاجتماعي»: ارتفاع موازنة الدعم النقدي.. والحكومة ليست صانع القرار الوحيد

2017-05-10 09:45:32
محيط - خالد الريس

اكدت الدكتور نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، أن القطاع الخاص يعتبر لاعب كبير للتخفيف من حدة الفقر من خلال المشاركة بسياسات الحماية الاجتماعية، موضحة أن صناعة القرار ليست في أيدي الحكومة فقط – على حد تعبيرها.
وأعلنت القباج من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن برنامج الدعم النقدي الذي بدأته الحكومة منذ عام 2015 قبل اتخاذ السياسات الاقتصادية الأخيرة يرعى مليون و700 ألف أسرة، مشيرة إلى أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3 مليار و600 مليون جنيه في عام 2013 إلى 15 مليار و700 مليون جنيه.
وأوضحت أن الدعم النقدي مستمر نظرا لتأثر بعض الفئات الفقيرة من السياسات الاقتصادية وغلاء الأسعار.

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