شهدت حلقة برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، «خناقة على الهواء» في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بسبب تقييم أداء مجلس النواب وتعامله مع الملفات الاقتصادية.

واستضاف الإعلامي وائل الإبراشي النواب عادل بدوي، وحاتم عبدالحميد، وممدوح الحسيني، والخبيرين الاقتصاديين، رشاد عبده ووائل نحاس.

وانتقد عبده أداء مجلس النواب في التعامل مع الملفات الاقتصادية، معتبرًا أن «مشكلة البرلمانيين بيتكلموا كويس في الفضائيات.. ولازم تصفق وتطبل عشان تبقى كويس»، بينما رفض النائب حاتم عبدالحميد التهكم على النواب، في رده على حديث «نحاس»، الذي رفض أسلوب إدارة البرلمان للمشكلات الاقتصادية في مصر.

وانفعل عبدالحميد على نحاس، قائلًا: «أنت لما خبير اقتصادي ما بتقدمش رؤية ليه»، فرد عليه الخبير الاقتصادي بأنه تم تقديم ما لديهم من أفكار ورؤى اقتصادية ثم احتد عليه، قائلًا: «أنتم فقرتونا».

كما انفعل النائب ممدوح الحسيني على عبده ورفض التهكم على النواب، قائلًا: «عاوزين تحبطوه (الشعب)، وكله بيتكلم في السلبي»، بينما طالب الإبراشي ضيوفه بالهدوء: «ما ينفعش كده»، ودعاهم إلى استكمال المناقشة والحوار.