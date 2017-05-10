ضبط 3 محاولات «تهريب» بمطار القاهرة2017-05-10 09:34:09
ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأربعاء 3 محاولات تهريب مخدرات وأدوية وأقلام تجسس بصحبة ركاب لدى وصولهم فى وردية واحدة وتم تحرير محاضر لهم وإحالة بعضهم للنيابة لتتولى التحقيق.
صرح “سامى عبدالرحمن” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بأنه خلال وردية ” محمد البحيرى ” مدير جمرك الوردية الرابعة بالمبنى رقم 2 تم تحرير ثلاثة محاضر تهريب الأول كان لراكب قادم على رحلة الخطوط الكويتية رقم 543 والقادمة من الكويت حيث اشتبه ” محمد عبدالوهاب ” رئيس قسم الجمرك فى الراكب ” م . ح ” وبتفتيش حقائبه بواسطة ” فوزى محمد ” مدير الحركة تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش بوزن 23 جراما وكمية من إكسسوارات المحمول كما اشتبه ” سامح سيد ” مأمور الجمرك فى الراكب ” م . ح ” لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية من روما وأثناء قيام ” بدوى عبدالواحد ” مدير الحركة و” هشام حافظ ” مأمور الجمرك بتفتيش الراكب تبين وجود 335 شريط دواء داخل علب شيكولاته كما تم ضبط راكب إيطالى قادم على رحلة طيران الإمارات رقم 925 من دبى يخفى 20 قلما مزودا بكاميرات تسجيل فيديو دقيقة جدا محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية إستخدامها فى التجسس.
أمر ” سامى عبدالرحمن “رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب للراكبين فى المحاولتين الأولى والثانية برقم 14 و 15 لسنة 2017 و إحتجاز المضبوطات فى المحاولة الثالثة تحت رقم 7 حرز لسنة 2017 والسماح للراكب بدخول البلاد.
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