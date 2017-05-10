نفى الرئيس السابق للمكتب السياسى لحركة «حماس» خالد مشعل، أن يكون تلقى عرضا لرئاسة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.

وأكد مشعل، فى تصريحات خاصة لوكالة “قدس برس” الفلسطينية، أن رئاسة التنظيم الدولى للإخوان لم تعرض عليه، وقال: «من البديهى ألا يعرض على ذلك، وبالتأكيد لن أكون، لأن (حماس) حركة فلسطينية تحصر عملها فى إطار القضية الفلسطينية». وأضاف «نحن فى (حماس) لا نتدخل بشؤون الآخرين، لا دولاً ولا تنظيمات، و(حماس) تنظيم مستقل عن أى تنظيم آخر».

وأوضح مشعل أن «مرجعية (حماس) هى مؤسساتها القيادية»، وقال إن «للإخوان المسلمين فى أقطارهم كما لكل الأحزاب الأخرى قياداتهم»، وأضاف أن «هناك من يحاول خلط الأوراق لأسباب لا تخفى على أحد».

من جهة أخرى، استدعت إسرائيل، الثلاثاء، السفير التركى لديها كمال أوكام “لتوبيخه” احتجاجا على اتهام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لإسرائيل بممارسة سياسة فصل عنصرى مثل التى كانت سائدة فى جنوب أفريقيا.

ولاقت تصريحات أردوغان تنديدا إسرائيليا واسعا، وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد آردان إنها تفتقد للمسؤولية، ووصف رئيس الكنيست يولى إدلشتاين، الرئيس التركى بأنه «كان وسيبقى عدوا لإسرائيل»،

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات أردوغان بقولها: “إن من ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجى فى بلاده، يجب ألا يقدم مواعظ أخلاقية للديمقراطية الحقيقية فى المنطقة”.