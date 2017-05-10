تطرح إدارة النادى الأهلى بداية من اليوم الأربعاء تذاكر مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبى، من خلال أفرع النادى الثلاثة “الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد” وكذلك فى بعض المنافذ بمحافظة الإسكندرية.

ويواجه الأهلى نظيره زاناكو الزامبي مساء السبت فى افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.

وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور خمسة آلاف مُشجع سيتم طرحها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بعد الانتهاء من طباعة التذاكر وإنهاء “الأختام” والموافقات الأمنية المطلوبة.