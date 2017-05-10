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"الكوليرا" يقتل 34 شخصا في اليمن والاشتباه بألفي إصابة أخرى
الكوليرا في اليمن

"الكوليرا" يقتل 34 شخصا في اليمن والاشتباه بألفي إصابة أخرى

2017-05-10 10:12:43
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم لإصابتهم بالكوليرا، في حين يشتبه بتسجيل ألفي إصابة أخرى بالوباء خلال أقل من أسبوعين في اليمن.

وأكد مسئول في المنظمة لوكالة “فرانس برس”: “تسجيل 34 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا و2022 حالة إسهال حاد في تسع محافظات منها صنعاء خلال الفترة الممتدة بين 27 أبريل و7 مايو الجاري”.

وتعد هذه هي الموجة الثانية من الوفيات المرتبطة بالكوليرا خلال عام في اليمن حيث دمرت الحرب العديد من المستشفيات، ويكافح ملايين الأشخاص للحصول على الغذاء والمياه النظيفة.

بدورها، عبرت منظمة “أطباء بلا حدود” عن قلقها إزاء “العدد المتزايد لحالات الكوليرا والإسهال الحاد” في اليمن، موضحة في بيان أنها عالجت مئات الحالات في خمس محافظات منذ أواخر شهر أبريل.

وقال شينجيرو موراتا، رئيس بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” في اليمن: “نحن قلقون حيال انتشار المرض بحيث يصبح خارج السيطرة”.

ودعا إلى “دعم سريع” للمرافق الصحية التي لا تزال تعمل في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان “على وجه السرعة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء”.

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