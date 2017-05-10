قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندرانى على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت في وقت سابق القبض على إسماعيل الإسكندراني فى مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.