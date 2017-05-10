 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 10:21 صباحاً
روابط سريعة
تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندرانى 45 يومًا
محاكمة ـ محكمة‎

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندرانى 45 يومًا

2017-05-10 09:32:00
متابعات

قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندرانى على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت في وقت سابق القبض على إسماعيل الإسكندراني فى مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3