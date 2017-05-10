قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بسجن وادى النطرون، برئاسة المستشار صلاح رشدى، تاجيل الحكم على 333 إخوانيا فى أحداث مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلى 17 مايو، لحين ورود التقارير والمساعدات الفنية، وتم إعادة جميع المتهمين إلى محبسهم.

وكانت أحداث مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أسفرت عن مقتل 44 شخصًا، وإصابة 59 آخرين، بينهم 22 من قوات الأمن.