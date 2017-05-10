تسبب طائر في إلغاء رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت مقررة من مطار هيثرو في لندن إلى نيوجيرسي في نيويورك بالولايات المتحدة .

ووفقا لما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، لم ينجح الموظفون على متن الطائرة على مدار ساعات، من إخراج طائر “الشحرور” الذي كان يحلق داخلها، رغم محاولاتهم المتكررة على إجباره على المغادرة.

ونجح العصفور الأسود في المراوغة، عبر الاختباء بين مقاعد المسافرين وأماكن أخرى صغيرة جدا في الطائرة يصعب الوصول إليها، .

واضطرت الشركة إلى إلغاء الرحلة ونقل الركاب إلى رحلة أخرى على متن طائرة ثانية، في حادثة نادرة من نوعها.

وقال أحد الركاب، إن الطائر “تغوط” على مقاعد قبطان الطائرة ومساعديه، موضحا أنه بدأ يحلق داخل الطائرة، وتحديدا قرب القمرة، عندما وصلت إلى نقطة الإقلاع.

تجدر الإشارة إلى إحدى رحلات الخطوط البريطانية، تعطلت في مارس الماضي عن الإقلاع لساعات، وهي في طريقها من لندن إلى سان فرانسيسكو، بسبب وجود فأر على متن الطائرة.