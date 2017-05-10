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الأربعاء 10 مايو 2017 08:50 صباحاً
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الداخلية العراقية تعلن تحرير نشطاء اختطفوا فى بغداد
الشرطة العراقية

الداخلية العراقية تعلن تحرير نشطاء اختطفوا فى بغداد

2017-05-10 08:50:25
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أعلن وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجي، عن تحرير ناشطين مختطفين فى بغداد، وفق حديث لـ “السومرية نيوز”

وقال الأعرجى: “إنه تم قبل قليل، تحرير الناشطين الذين اختطفوا فى وقت سابق من منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية طالبت، بالكشف عن مصير ناشطين اختطفوا من منطقة البتاوين وسط بغداد، يوم الإثنين.

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