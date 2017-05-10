أعلن وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجي، عن تحرير ناشطين مختطفين فى بغداد، وفق حديث لـ “السومرية نيوز”

وقال الأعرجى: “إنه تم قبل قليل، تحرير الناشطين الذين اختطفوا فى وقت سابق من منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية طالبت، بالكشف عن مصير ناشطين اختطفوا من منطقة البتاوين وسط بغداد، يوم الإثنين.