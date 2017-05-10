هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب مون جيه إن، بعد بفوزه في الانتخابات، معربا عن استعداد موسكو للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد بوتين في برقية تهنئة، أن روسيا مستعدة للعمل المشترك مع كوريا الجنوبية بغية توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجلات، بما في ذلك، تنسيق الجهود الرامية إلى حل أهم القضايا الدولية، مشيرا إلى أن موسكو تقدر تقديرا عاليا العلاقات البناءة مع سول.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن هذه العلاقات تلبي مصالح شعوب البلدين، وتأتي في سياق تعزيز السلام، والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وفي شمال شرق آسيا بشكل عام.