قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض.

ويجري لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون محادثات في واشنطن لبحث قضايا عدة من بينها الأزمة السورية والعلاقات الثنائية.

وكان قد تم تعديل برنامج اللقاء بين تيلرسون ولافروف إلى واشنطن عوضا عن ألاسكا لاحتمال عقد لقاء بين ترامب ولافروف.

وقد جرى لقاء سابق جمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ربابكوف مع نظيره الأمريكي توماس شينون للتحضير للقاء تيلرسسون ولافروف.