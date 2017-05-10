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بسبب حريق جرار.. توقف «حركة القطارات» بسوهاج
قطار ـ قطارات‎

بسبب حريق جرار.. توقف «حركة القطارات» بسوهاج

2017-05-10 08:54:31

توقفت حركة القطارات “أسوان - القاهرة”، نتيجة انبعاث دخان كثيف بالقطار “أسيوط - سوهاج”، عقب وصوله محطة طهطا بسوهاج.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد الصوامعة غرب بانبعاث دخان كثيف بالقطار “أسيوط - سوهاج” عقب وصوله المحطة دائرة المركز، تعطل القطار نتيجة انبعاث دخان كثيف بالبوجي الخلفي للجرار بسبب سخونة الجو.

وأسفر ذلك إصابة الراكب إسلام دياب “20 عاما - عامل، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر، نتيجة قفزه من القطار، وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1701 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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