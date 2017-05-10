 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 09:01 صباحاً
روابط سريعة
الصين تواصل جهودها لمحاربة ذبح أفيال أفريقيا وتجارة العاج
افيال

الصين تواصل جهودها لمحاربة ذبح أفيال أفريقيا وتجارة العاج

2017-05-10 08:29:10
وكالات

أعربت الصين عن تصميمها على العمل مع حكومة ناميبيا في حربها ضد ذبح الأفيال والجور على الحياة البرية والإتجار في العاج.

وقال القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى ناميبيا لي نان، في بيان أدلى به، إن الصين لن تقدم غطاءً للقتل غير المشروع ولن تسامح مطلقاً مرتكبي تلك الجرائم، مؤكدا أن حكومة بلاده تدعم ويندهوك في مساعيها لتعديل قوانين البيئة لمنع ذبح الأفيال ووحيدي القرن.

من جانبه، قال وكيل وزارة البيئة والسياحة تومي نامباهو إنه يتعين على مشرعي القوانين في البلاد العمل بجدية وأكثر صرامة في التعامل مع أولئك الذين يذبحون الأفيال وحيوانات وحيد القرن.

كانت الصين أعلنت العام الماضي جدولاً زمنياً مرحلياً لوقف جانب من تصنيع العاج ومبيعاته في نهاية مارس 2017، على أن يتم حظر تطبيق حظر كامل لأعمال تشغيله وبيعه في الأسواق بنهاية العام الجاري.

عاج العاج

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3