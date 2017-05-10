أعربت الصين عن تصميمها على العمل مع حكومة ناميبيا في حربها ضد ذبح الأفيال والجور على الحياة البرية والإتجار في العاج.

وقال القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى ناميبيا لي نان، في بيان أدلى به، إن الصين لن تقدم غطاءً للقتل غير المشروع ولن تسامح مطلقاً مرتكبي تلك الجرائم، مؤكدا أن حكومة بلاده تدعم ويندهوك في مساعيها لتعديل قوانين البيئة لمنع ذبح الأفيال ووحيدي القرن.

من جانبه، قال وكيل وزارة البيئة والسياحة تومي نامباهو إنه يتعين على مشرعي القوانين في البلاد العمل بجدية وأكثر صرامة في التعامل مع أولئك الذين يذبحون الأفيال وحيوانات وحيد القرن.

كانت الصين أعلنت العام الماضي جدولاً زمنياً مرحلياً لوقف جانب من تصنيع العاج ومبيعاته في نهاية مارس 2017، على أن يتم حظر تطبيق حظر كامل لأعمال تشغيله وبيعه في الأسواق بنهاية العام الجاري.