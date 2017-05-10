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خالد بيومي يتوقع بطل أوروبا القادم
كأس دوري أبطال أوروبا
كأس دوري أبطال أوروبا

خالد بيومي يتوقع بطل أوروبا القادم

2017-05-10 08:33:30
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توقع الناقد الرياضي خالد بيومي أن يكون نادي اليوفنتوس الإيطالي هو بطل “دوري أبطال أوروبا لكرة القدم” هذا العام.
وقال بيومي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اليوفي هو البطل القادم لدوري الأبطال”.
وكان نادي “اليوفنتوس” أو “السيدة العجوز” كما يلقبه محبيه وأنصاره قد تمكن من الحصول على أحدى بطاقاتي التأهل لمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الفرنسي “موناكو” في مباراتي الذهاب والعودة لدور الأربعة بمجموع نتائج “4-1”.
ومن المقرر، أن يلتقي “أبناء العاصمة الإسبانية” الليلة على ستاد “فيسنتي كالديرون” في إطار مباريات الجولة الثانية لدور الأربعة، حيث يتنافس كل من “ريال مدريد” و”اتلتيكو مدريد” على حجز بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية.
ويعتبر “ريال مدريد” أو “النادي الملكي” بقيادة “الأسطورة” الفرنسي زين الدين زيدان هو الأقرب للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب “الألفية الجديدة” بمدينة “كارديف” في ويلز عقب فوزه في مباراة الجولة الأولى بدور الأربعة على “اتلتيكو مدريد” بنتيجة “3-0”.

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